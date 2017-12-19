Стоимость путевок на Бали рекордно снизилась

Власти Бали приняли решение установить 50-процентную скидку на путевки в целях увеличения числа туристов в новогодние праздники. Такое распоряжение дал министр по туризму Ариф Яхья, сообщает The Jakarta Post.

В связи с извержением вулкана Агунг, пик которого пришелся на конец ноября, активность посещений курортов снизилась. На 2017 год было запланировано принять 6 миллионов туристов, однако общее количество людей не превысило 5,5 миллиона.

Материалы по теме Вас здесь не стояло Самые красивые места в мире

40-50-процентные скидки на путевки будут предложены как иностранным гражданам, так и местным жителям. Также в качестве инвестиций в туристическую отрасль правительство выделило семь миллионов долларов.

Столб пепла от извергающегося вулкана Агунг поднялся на высоту более 7 тысяч метров, рейсы на Бали были отменены по всем направлениям. Авиасообщение восстанавливалось в течение нескольких дней. С острова было эвакуировано более 25 тысяч человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!