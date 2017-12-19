Пожилой немец попросил уступить ему место при помощи «доброго слова» и пистолета

Пожилой мужчина в берлинском метро угрожал молодой женщине пистолетом, требуя, чтобы она уступила ему место. Об этом сообщает Morgenposten.

Инцидент произошел в понедельник, 18 декабря, во второй половине дня. По словам очевидцев, 78-летний пенсионер довольно агрессивно требовал, чтобы 25-летняя женщина уступила ему место.

Мужчина заявил пассажирке, что он полицейский, после чего достал пистолет, лежавший в пакете.

Стражи порядка задержали его и доставили в участок. Личность нарушителя установили. Оружие у мужчины изъяли, его самого отпустили. Расследование продолжается.

В конце ноября этого года 67-летний житель Манчестера (Великобритания) угрожал своим соседям-шотландцам расправой после того, как они припарковались около его дома, передает The Mirror. Он размахивал топором, угрожая убить соседа, потом ударил инструментом по двери своего дома. После этого пенсионер пообещал сжечь родных, когда те заснут. Мужчину приговорили к 14 неделям заключения с отсрочкой исполнения на год. Помимо этого, он должен будет заплатить 215 фунтов стерлингов (16,8 тысячи рублей).

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