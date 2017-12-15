Убийство в метро попало на видео

В Румынии арестовали женщину, которая столкнула свою жертву на рельсы метро Бухареста и не дала ей вылезти. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел 13 декабря на станции Dristor 1. Изначально ЧП рассматривалось как самоубийство, однако позднее следствие установило, что 25-летнюю женщину у края платформы ударила 36-летняя местная жительница. Когда пострадавшая попыталась выбраться, убийца нанесла еще один удар, после чего отбежала в сторону.

Детективы также получили видео, на котором за несколько минут до убийства преступница разговаривала по телефону.

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