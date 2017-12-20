Американцы приехали обсудить разведение кроликов и остались без денег

У клиентов отеля Comfort Inn в Рэд-Блаффе (штат Калифорния, США) начали пропадать деньги со счетов. Бывшие постояльцы подозревают в мошенничестве руководство гостиницы, сообщает KRCR.

8 декабря 2017 года в Рэд-Блаффе прошла конференция по разведению кроликов, в которой принимали участие заводчики со всей страны. Многие из них остановились в гостинице Comfort Inn.

Одна из членов Американской ассоциации заводчиков кроликов написала на странице сообщества в Facebook, что у нее происходят странные списания со счета. Еще около 20 человек ответили, что столкнулись с такой же проблемой. Все они предъявляли свои карты на ресепшене Comfort Inn при заселении.

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Деньги уходят на неизвестные счета, открытые в Северной Каролине и Вирджинии. Суммы списаний сначала были незначительными, но позже стали увеличиваться. Попытки связаться с представителями отеля не увенчались успехом.

На сайте TripAdvisor у гостиницы Comfort Inn 78 процентов свежих положительных отзывов. В единственном сообщении говорится о мошенничестве.

Одна из потерпевших, Кристина Паркер, начала подробнее изучать страницу ассоциации заводчиков кроликов в Facebook. Она выяснила, что аналогичные инциденты с постояльцами этого отеля имели место после прошлогодней конференции.

В департамент полиции Рэд-Блаффа подано десять обращений граждан о мошенничестве, ведется расследование.

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