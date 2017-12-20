Башкирская няня избила мешавшего смотреть телевизор младенца

В Башкирии няня избила восьмимесячного малыша, который плакал и не давал ей смотреть телевизор. Видео с камеры, установленной в квартире родителей ребенка, опубликовала ГТРК «Башкортостан».

О действиях няни стало известно, когда мать увидела на теле мальчика синяк и решила поставить в комнате видеокамеру. Просмотрев записи, женщина сразу обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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