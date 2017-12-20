Петербургский депутат зачитал рэп про Навального

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин прочитал рэп, посвященный не пришедшему на баттл оппозиционеру Алексею Навальному. Текст размещен на странице парламентария в Facebook в среду, 20 декабря. Видео с мероприятия доступно на YouTube.

Поскольку оппозиционер не пришел, парламентарий читал рэп, обращаясь к картонной коробке, на которую повесил фотографию оппонента:

«Пустоту скрывать под упаковкой громкой

С шариком и ленточкой — его прием коронный.

Вот он настоящий, образец тут эталонный,

Так что он не Алексей Навальный, он Алексей Картонный!»

Накануне на своей странице в Facebook Анохин сообщил, что вызвал Навального на словесный поединок через его официальный штаб в Санкт-Петербурге полтора месяца назад. Кроме того, по его словам, анонс мероприятия опубликован в СМИ.

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«Навальный и его штабы совсем не следят за упоминанием в СМИ? Сплошное вранье и провокация, двойные стандарты. Он заявляет, что никто не идет с ним на диалог, а когда дают площадку и приглашают на мероприятие — прячет голову», — возмутился петербургский парламентарий.

Он также отметил, что полтора месяца готовился к встрече, писал тексты, искал площадку. «Сбежать, Навальный, не удастся. Твоя суть раскрыта. Питер сегодня даст тебе ответ. Хватит обманывать молодежь и детей», — заключил он.

Тема рэп-баттлов в российском медиапространстве начала набирать популярность после появления в сети в августе записи битвы рэперов Оксимирона (Мирон Федоров) и Славы КПСС (также известен как Гнойный и Слава Карелин).

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