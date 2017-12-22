В Москве состоится премьера интерактивно-познавательного шоу «Изобретания»

В преддверии нового года в Москве на площадке DI Telegraph (Тверская, 7) состоится премьера интерактивно-познавательного шоу «Изобретания». Гости праздника смогут посетить открытую территорию мастер-классов в формате мини-фестиваля науки, а также погрузиться в атмосферу интерактивного шоу, главным героем которого станет знаменитый ученый из университета Брайтона Доктор Хал.

В Изобретании будет открыта территория мастер-классов с уклоном на мейкерство и науку с пятью интерактивными зонами: Фабрика (изобретательство и лабиринты), Наукоград (опыты, морозные открытки, 3D-рисование, жидкий азот), Роботаун (роботы, программирование), Виртуалити сити (виртуальная и дополненная реальность), включая зону для самых маленьких по методике Монтессори. Затем гости этой удивительной страны отправятся на завораживающее интерактивное шоу доктора Хала — известного британского ученого, который продемонстрирует яркие научные эксперименты в своей лаборатории новогодних подарков. Помогать ему в этом будут Дед мороз и Снегурочка.

Хал Сосабовски — ученый из университета Брайтона (Великобритания). Там профессор преподает химию местным студентам. Однако известность он приобрел благодаря своему невероятному химическому шоу. В отличие от большинства «научных шоуменов» Хал является действующим ученым, в своей программе научная составляющая для него стоит на первом месте.

Сейчас профессор из Брайтона является частым гостем телепрограмм, занимается активно популяризацией науки по всему миру и особенно любит приезжать в Россию. В этот раз в Москве Доктора Хала ждут с премьерой новогоднего шоу.

Новый год в Изобретании проходит под эгидой Всероссийского Фестиваля науки NAUKA

Партнерами мероприятия являются Платформа для развития научно-популярных проектов «Стартнаука», IQTOY правильные игрушки, DI Telegraph, British Council, INVITRO