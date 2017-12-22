Стадион «Динамо» проекта «ВТБ Арена парк» введут в эксплуатацию в 2018 году

В 2018 году завершится работа по вводу в эксплуатацию возрожденного стадиона «Динамо», сердца проекта «ВТБ Арена парк». Об этом говорится в пресс-релизе проекта.

В минувшем году, как и планировалось, строители завершили работу по устройству несущих металлоконструкций крыши стадиона, смонтировали алюминиевую кровлю, постелили газон футбольного поля, установили кресла на трибунах, проложили инженерные коммуникации. Реставраторы провели уникальную операцию по спасению барельефов Сергея Меркурова, копии которых заняли свое место в нишах Северной и Южной трибун стадиона.

К введенным в эксплуатацию отелю «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк», корпусу апартаментов с отделкой и бизнес-центру к середине 2018-го добавятся Спортивный и концертно-развлекательный комплекс «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина», ТЦ «Арена плаза», Галерея «Арена Арт», оставшиеся корпуса жилого квартала апартаментов. Далее на очереди – Малый концертный зал и полностью благоустроенный парк физкультуры и спорта.

В 2017 году «ВТБ Арена парк» был отмечен несколькими призами на самых престижных форумах: «Лучшая арена будущего» по версии World Stadium Congress в Катаре, «Уникальный объект года» премии «[ДИ] Awards», «Лучший инфраструктурный проект» по версии журнала «Sports Facilities» на форуме «Sport City 2.0», «Умный стадион» на «Moscow Stadium Forum», «Проект года» в категории «Архитектура и благоустройство» премии «Время инноваций» в Сочи.

Кроме того, 2018-ый будет годом двойного юбилея для «Динамо»: 90-летие стадиона и 95-летие Общества «Динамо». 22 октября, день рождения Льва Яшина, был отмечен символическим открытием футбольного поля и трибун стадиона для представителей трех поколений динамовцев. Они активно помогают они и в создании художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», который станет одной из визитных карточек предстоящего чемпионата мира, еще раз напомнит о величии вратаря-динамовца Льва Яшина, имя которого носит стадион.

«Динамо» имеет все основания стать одним из центров притяжения динамовцев. Мы делаем все возможное, чтобы исторический дух и энергетика «Динамо» вернулись в родные стены: атлеты и болельщики здесь будут чувствовать себя настоящими хозяевами, — говорит старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов. — Для этого предусмотрены комфортабельные трибуны, подтрибунные помещения, мультисервисная платформа, дающая массу уникальных привилегий только для посетителей «ВТБ Арена парк». В начале июня мы хотим отметить открытие стадиона матчем сборной России с одной из команд-участниц Мундиаля. Не за горами время, когда на уникальных площадках нашего комплекса развернутся баскетбольные, хоккейные, теннисные баталии, соревнования фигуристов и боксеров, гандболистов и киберспортсменов, выступление звезд мировой сцены».

«Динамо» — культовая спортивная арена: именно здесь состоялся знаменитый матч 1955 года СССР – Западная Германия, когда впервые в истории советские футболисты обыграли чемпионов мира. Именно «Динамо» был родным домом для лучшего вратаря мира Льва Яшина; именно здесь выступал король мировой поп-музыки Майкл Джексон. На «Динамо» ФИФА планирует проведение самых громких культурных мероприятий в рамках Чемпионата мира 2018, а Баскетбольная Евролига уже забукировала «ВТБ Арену» для Финала Четырех в 2019 году. Сюда же вернутся футбольный и хоккейный клубы «Динамо».