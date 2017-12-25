Турист свалился с крыши в погоне за обезьяной и впал в кому

Турист из американского штата Флорида серьезно пострадал на Бали, пытаясь отобрать у обезьяны свою кепку. Он упал с 10-метровой высоты, сообщает New York Post

Джефф Свиденхельм гонялся за обезьяной, которая стащила головной убор с символикой его любимой футбольной команды Pittsburgh Steelers («Питтсбург Стилерз», «Питтсбургские Сталевары»). В итоге он залез за животным на крышу здания, не удержался и упал.

В данный момент 40-летний мужчина борется за жизнь в индонезийском госпитале: после падения он впал в кому, а после выхода из нее у него началась пневмония. Кроме того, в результате травмы он парализован ниже грудной клетки.

Материалы по теме Поехавшие понаехавшие Голые эмоции и поцелуи с бегемотом: что вытворяли туристы в 2017 году

«Он не умеет отступать, он бесстрашный. Кепку со "Стилерзами" сложно найти на Бали, поэтому он не собирался так легко ее отдавать», — прокомментировала инцидент Лирик, дочь потерпевшего.

Семья американца организовала денежный сбор, чтобы перевезти его из Бали в Куала-Лумпур, где Свиденхельму будет оказана более квалифицированная помощь. Издание отмечает, что его страховка от несчастных случаев истекла, так как он путешествует с марта 2016 года.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!