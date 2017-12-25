Россиянам предрекли будущее с летающими трамваями и кормящими дронов бабушками

Участники арт-объединения MXD опубликовали новую серию работ, в которых пофантазировали на тему облика России в 2046 году. Фотографии опубликованы в официальном сообществе объединения во «ВКонтакте».

В серии работ под названием Russia 2046 типичные российские пейзажи соседствуют с предметами, олицетворяющими современные технологии: мужчина в спортивном костюме выгуливает роботов, житель села тоскует над сгоревшими видеокартами на майнинговой ферме, а бабушка кормит с руки выводок дронов. Всего в серии пять работ.

В ноябре российский арт-проект представил серию под названием Existential Google. В ней ландшафты российских городов дополнились узнаваемым логотипом поисковика и запросами, соответствующими унылой обстановке.

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