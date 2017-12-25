Собчак подала документы в ЦИК для выдвижения в президенты

Телеведущая Ксения Собчак подала в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от партии «Гражданская инициатива». Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает РИА Новости.

Решение о выдвижении ее кандидатуры было принято на съезде партии, который прошел 23 декабря. По результатам проведенного на съезде голосования Собчак также была избрана членом федерального политсовета «Гражданской инициативы».

Там же телеведущая представила свою предвыборную программу «123 трудных шага», которая включает в себя предложения по внутренней и внешней политике, развитию экономики, социальной политике.

Отмечается, что Собчак стала уже третьей женщиной-кандидатом, подавшей документы в ЦИК. Ранее избирком принял документы выдвинутой от партии «Российский объединенный трудовой фронт» крановщицы металлургического завода «Петросталь» Натальи Лисицыной, а также от председателя партии «Женский диалог» Елены Семериковой.

Накануне, 24 декабря, из-за большого числа желающих подать документы ЦИК был вынужден продлить рабочие часы. В частности, в этот день бумаги подали выдвинутый Российским общенародным союзом Сергей Бабурин, выдвинутый «Коммунистами России» Максим Сурайкин и самовыдвиженец Сергей Полонский.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Самовыдвиженцы, желающие побороться за пост главы государства, должны подать документы в ЦИК не позднее 7 января, кандидаты от партий — не позднее 12 января.

Действующий президент России Владимир Путин объявил о намерении принять участие в выборах 6 декабря. Желание вступить в президентскую гонку ранее также выразили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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