Женщина лишила себя челюсти и не пожалела

Видео: Barcroft TV

Американка, которая в результате попытки самоубийства осталась без челюсти и глаза, рассказала о своей новой жизни. Об этом сообщает Barcroft TV, на историю обратило внимание The Independent.

По словам Кристен Макгиннес (Christen McGinnes), в 2009 году ее жизнь пошла под откос. «Я потеряла работу, потом умерла бабушка. Я встречалась с очень хорошим парнем, переехала к нему, а он меня бросил. Я потеряла все сбережения, начала много пить», — вспоминает она.

Через год Кристен совершила попытку самоубийства. Пуля разрушила правую половину лица, раздробила нижнюю челюсть и повредила нос. Кроме того, женщина лишилась глаза, языка и трети зубов. Ее нашел сосед, который оказался дома в соседней комнате. Кристен на вертолете доставили в больницу, три недели она была в коме, но выжила.

Женщине сделали 49 хирургических операций, и лечение по-прежнему продолжается. «Я никогда не буду человеком, которым была раньше, но это хорошо, — рассказала Макгиннес. — Я стала благодарнее. Для всего требуются огромные усилия, но мне нравится жизнь, которая у меня есть».

«Во время лечения я встретила и полюбила чудесного мужчину, — рассказывает она. — Он глухой, поэтому его не волнует, что моя речь не та, что раньше. Я больше ценю дружбу и время, которое провожу с другими. И не жалею о том, что сделала».

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