Любитель старинного оружия совершил средневековое самоубийство

В британском городе Плимут, графство Девон, обнаружили тело 37-летнего Мартина Бонда (Martyn Bond) с арбалетной стрелой в голове. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Об исчезновении мужчины полиции сообщила его обеспокоенная жена. Издание отмечает, что отношения между супругами были натянутыми.

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Погибшего нашли в квартире, где он жил. Согласно заключению полиции, мужчина покончил с собой. В комнате играла песня, которую мужчина поставил на повтор перед самоубийством. Рядом лежали фотографии его жены и дочери, а также несколько предсмертных записок.

Бонд увлекался историей и старинным оружием. Помимо действующего арбалета, у него имелся палаш.

В 2016 году сообщалось, что 68-летний австралиец застрелил из лука грабителя, который забрался к нему в дом.

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