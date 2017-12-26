Жителей Крыма напугал громкий неопознанный объект в небе

Жителей Симферополя напугал громкий хлопок и след от неизвестного объекта в небе. Подробности приводит издание «Крыминформ» во вторник, 26 декабря.

По сообщениям очевидцев, хлопок был слышен примерно в 16:00 мск, после него в небе остался белый инверсионный след. Жители микрорайона Пневматика утверждают, что видели самолет, другие свидетели предположили, что произошел запуск из переносного зенитного ракетного комплекса.

«На балке Тубай в момент хлопка виден вертикальный конденсационный след, который внезапно оборвался. Сам истребитель вдруг обнаружился визуально над горами в стороне Судака, развернулся над Перевальным и замкнул круг в районе Гвардейского», — приводит издание слова одного из очевидцев в своем Telegram-канале.

Источник в Минобороны заявил «Крыминформу», что странным объектом мог быть самолет, а громкий хлопок возник в момент преодоления звукового барьера. В республиканском МЧС сообщили, что никаких обращений в службу спасения не поступало.

Мнения очевидцев в группе «Симферополь» в социальной сети «ВКонтакте» разделились. Одни считают, что это был самолет, другие предполагают, что над Крымом пролетел метеорит.

«Сидели на работе, так у нас окна чуть не повылетали от взрывной волны, и сигналки на машинах сработали. И мы слышали два взрыва, один очень громкий, а второй поменьше», — рассказала одна из пользователей. «Все как в Челябинске. Только стекла не выбивает», — пишет сторонник гипотезы о метеорите.

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