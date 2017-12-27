Зять Энди Маррея покорил Южный полюс и побил два рекорда

Зять известного теннисиста Энди Маррея (бывшая первая ракетка мира) покорил Южный полюс за рекордно короткий срок. Скотт Сирс в свои 27 лет стал самым молодым человеком, которому удалось совершить такое путешествие, сообщает Daily Mail.

Сирс прошел пешком около 1126 километров за 38 дней. Предыдущий рекордсмен, норвежец Эрлинг Кааге, преодолел это расстояние в 1993 году за 50 дней.

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Британец долго готовился к своему путешествию, изучил маршрут, запасся едой и организовал денежный сбор. Его сани с продовольствием и оборудованием весили больше, чем он сам.

Недалеко от Южного полюса в своем Twitter он написал: «Не знаю, что кажется мне более сюрреалистичным: тот факт, что я наконец-то приблизился к своей цели, или же то, что сосиски и печенье, которые я открыл в конце ноября, все еще съедобны».

Скотт Сирс планирует потратить собранные средства (более 30 тысяч фунтов стерлингов) на благотворительность. Он направит деньги фонду, который занимается восстановлением непальских школ после землетрясения 2015 года.

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