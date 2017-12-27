На Ямале присяжные оправдали многодетного отца

Многодетного жителя Ямала Радислава Анагуричи, подписавшего признание в убийстве двух человек после жестоких пыток в отделении полиции, освободили в зале суда: девять из двенадцати присяжных признали его невиновным, сообщает «МБХ-Медиа».

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По данным Ura.ru, Анагуричи безосновательно обвинили в двойном убийстве и с помощью пыток выбили признательные показания: били, обливали холодной водой, отказывали в еде и походах в туалет. Преступление, в котором обвиняли мужчину, произошло в поселке Кутопьюган Надымского района: в ходе коллективного распития спиртных напитков после рыбалки были застрелены двое мужчин — Евгений Хлыстов и Эдуард Салиндер. По версии следствия, огонь из ружья 16 калибра открыл Радислав Анагуричи, по версии защиты — еще один участник попойки Василий Худи.

Сторона защиты заявляла, что Анагуричи пытался спасти одну из жертв: в сопровождении очевидцев погрузил на тот момент еще живого Хлыстова в автомобиль и привез в больницу, где тот скончался. Далее, по версии родственников, полицейские забрали свидетелей вместе с трупами в районный центр Надым, заставили выгрузить мертвых из вертолета. После этого с испачканной кровью одежды Радислава были сделаны смывы, и из очевидца мужчина превратился в подозреваемого. По версии родственников, правоохранительные органы сфабриковали дело с целью не портить статистику раскрываемости преступлений.