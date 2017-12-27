Туризму предрекли небывалый упадок из-за несостоятельности россиян

Аналитики уверены, что после новогодних праздников наступит колоссальный спад продаж путевок в связи с финансовым положением россиян. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает агентство «Москва».

Небывалый спад на туристическом рынке ожидается в январе-феврале 2018 года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Эксперт отметила прямую зависимость спроса на путевки от уровня доходов российских граждан.

Рост спроса в 2017 году был обеспечен рекордно низкой стоимостью туров — на 15-20 процентов дешевле, чем в 2016-м. При этом прибыльность для туроператоров и турагентств упала вдвое.

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Ранее сообщалось, что согласно данным ВЦИОМ, только один процент россиян планируют поехать на Новый год за границу. Большую часть денег граждане намереваются потратить на еду и подарки.

По данным исследования компании «Домашние деньги», жители России стали брать кредиты на новогодние подарки и праздничный стол. Средняя сумма займа составила 27-30 тысяч рублей. Консалтинговая компания Deloitte подсчитала, что в среднем россиянин потратит на празднование Нового года 17,6 тысячи рублей.

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