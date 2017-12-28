Xiaomi скопировала функции iPhone X после насмешек над Apple

Китайская компания Xiaomi скопировала жесты управления iPhone X. Новый способ взаимодействия со смартфонами доступен в бета-версии прошивки MIUI 9, пишет издание Phonearena.

В тестовой версии системы жесты доступны на устройствах серий Mi Mix и Redmi 5. Так, для сворачивания приложения необходимо провести пальцем вверх с нижней грани экрана. Для вызова многозадачности необходимо также свайпнуть снизу экрана, но задержать палец на секунду.

Изображение: Xiaomi

Пользователям стало доступно и быстрое переключение между программами, которое осуществляется смахиванием слева или справа к центру экрана. Точно такие же жесты управления используются в iPhone X, так как смартфон лишился кнопки Home.

В начале сентября, во время презентации Mi Mix 2 в Xiaomi отпустили шутку в адрес южнокорейской Samsung и американской Apple. На одном из слайдов китайская компания показала смартфоны в виде лиц пользователей, волосы и борода которых символизируют рамки вокруг дисплея.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!