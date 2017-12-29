В магазинах Салехарда появились биоразлагаемые упаковки

В салехардских магазинах наравне с обычными полиэтиленовыми пакетами появились биоразлагаемые по сопоставимой цене. Об этом заявили члены городской комиссии по вопросам охраны окружающей среды. Тему потребления биоразлагаемой тары и упаковки обсудили по поручению президента, передает «Комсомольская правда на Ямале».

Сектору экологии было поручено разработать макет соответствующего информационного буклета. Также члены комиссии также подвели итоги Года экологи, в течение которого проведено 40 тематических мероприятий и более 20 акций: количество высаженных деревьев в городе достигло почти полутора тысяч, собранного и вывезенного мусора — 4000 кубометров. Кроме того, были выявлены 23 новые несанкционированные свалки. Всего удалось очистить 24 свалки.

Экологи предложили проекты рекультивации нарушенных земель. В частности, решение приняли по свалке, образовавшейся между КОС-1400 и ГСК «Лагуна»: этот участок планируется к предоставлению в пользование, поэтому рекультивацию решено проводить исключительно техническую. «Она обойдется бюджету города значительно дешевле биологической, подразумевающей восстановление плодородного слоя, высадку деревьев и посев многолетних трав», — пояснили в администрации города.