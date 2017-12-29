Учительница нарушила устав, потеряла работу и добилась замены парт

Учительница биологии из сочинской школы Елена Носова выложила в сети видео о сломанных партах и стульях в ее классе, после чего была уволена за грубое нарушение школьного устава, передает РИА Новости.

До записи ролика она жаловалась в администрацию учреждения и президенту России, но должного ответа не последовало. «Количество мебели кабинетов не соответствует количеству детей в классах, посадочных мест 30 (15 парт), а детей в классе 40. Человек 10 остается без парт и стульчика», — рассказала она Sochi.com.

Видео вызвало широкий общественный резонанс, и мебель заменили, сообщает ресурс Maks-portal.ru, опубликовавший снимок «до и после».

«Сейчас все старые парты и стулья из класса вывезены. Ведется ремонт двери. Также проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты меры дисциплинарного взыскания к руководству учреждения образования», — сообщили порталу в городском управлении образования.

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