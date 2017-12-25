В Башкирии учительница родила в школе и спрятала ребенка в сумку

В одной из школ Уфы 40-летняя учительница родила в школе, а затем спрятала ребенка в сумку. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Источник издания сообщил, что находившаяся на седьмом месяце беременности женщина выпила таблетки и вызвала преждевременные роды. Отмечается, что схватки у учительницы начались в школе. Женщина родила, а затем пыталась скрыть следы происшедшего. Но сделать этого не удалось, ей стало плохо. Прибывшие в учебное заведение медики забрали находившуюся в бессознательном состоянии роженицу в больницу.

В поисках новорожденного стражи порядка обыскали всю школу, однако обнаружено бездыханное тело младенца было в больнице. Оказалось, что женщина завернула ребенка в пакет и положила в сумку. Предположительно, она хотела избавиться от ребенка.

В Следственном комитете республики сообщили о назначении судмедэкспертизы, которая должна установить причины смерти ребенка. «Комсомольская правда» отмечает, что женщина не замужем, у нее трое детей. Источник РИА Новости сообщил, что она не состояла на учете у гинеколога во время четвертой беременности.

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