Кочевники-мусульмане устроили резню оседлым крестьянам-христианам в Нигерии

Не менее 21 человека погибли, еще 30 получили ранения в результате нападения скотоводов фулани на земледельческие поселения народа тив в Нигерии. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Бенуэ Самуэля Ортома сообщает The Guardian.

По словам губернатора, нападению в понедельник и вторник подверглись поселения Гума и Лого. Регулярные набеги скотоводов-фулани на земли оседлых крестьян в ряде штатов среднего пояса Нигерии заставили власти штата Бенуэ принять закон, ограничивающий выпас скота специальными территориями. Он вступил в силу 1 ноября 2017 года, вызвав недовольство практикующих кочевое скотоводство фулани, считающих принятые меры дискриминационными по отношению к своей общине.

В результате столкновений скотоводов и земледельцев в Нигерии ежегодно гибнет около двух тысяч человек. Главной причиной конфликта эксперты считают опустынивание севера Нигерии, приводящее к сокращению пастбищ и вынуждающее скотоводов мигрировать на юг. Местные оседлые жители, большая часть которых исповедует христианство, также обвиняет фулани в попытках исламизировать Нигерию.

В апреле 2017 года сообщалось, что в результате конфликта между фулани и оседлыми крестьянами в Нигерии погибло 15 человек.

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