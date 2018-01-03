Требующего знать дату рождения Бандеры сотрудника Минюста Украины уволили

Министерство юстиции Украины уволило начальника главного территориального управления в Львовской области за превышение служебных полномочий. При приеме сотрудников на работу он проверял их на знание текста песни, связанной с Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в России). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Дисциплинарная комиссия в рамках проводимого служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником главного территориального управления юстиции в Львовской области и рекомендовала освободить Ярослава Жукровского с занимаемой должности», — говорится в сообщении.

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Комиссия рассмотрела подписанные начальником приказы и обнаружила в них признаки нарушения действующего законодательства. Согласно одному из них, сотрудники при проведении проверок и рассмотрении жалоб были обязаны согласовывать пользование реестрами лично с руководителем.

Отмечается, что Жукровский знал о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии, но не пожелал лично представить свою позицию по этому вопросу или предоставить объяснения комиссии.

В августе 2017 года Жукровский рассказал, что во время собеседования спрашивает дату рождения Степана Бандеры и слова гимна УПА «Лента за лентою». В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко признал членов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России), частью которой является УПА, борцами за независимость страны и дал участникам организации право на социальные гарантии.

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