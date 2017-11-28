Управделами президента купит книги про Бандеру, козни Запада и лечение хреном

Управделами президента купит 656 книг по психологии, истории и геополитике на общую сумму 500 тысяч рублей. Документы размещены на сайте госзакупок.

Среди литературы по психологии и саморазвитию книги с названиями «Я ненавижу тебя, только не бросай меня. Пограничные личности и как их понять», «Эмоциональный террор. Как манипуляторы играют на ваших чувствах» и «Флипноз. Искусство мгновенного убеждения».

Также Управделами купит издания об Украине. Например, «ДеНАЦИфикация Украины. Страна невыученных уроков», «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта» и «Бандера и Власов: приговор без срока давности».

В списке много работ одного из лидеров «Антимайдана» Николая Старикова: «Власть», «Сталин. Вспоминаем вместе», «Так говорил Сталин», «Как предавали Россию», «Россия. Крым. История», «Шерше ля нефть. Почему мы платим дань Америке?», «Национализация рубля — путь к свободе России».

Множество книг касаются геополитики. Так, для чиновников купят «Миропорядок по-русски», «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России», «Геополитика: Как это делается», «Необъявленная война. Россия в огненном кольце».

Заметную долю перечня занимают книги для детей и про детей, а также сборники с рецептами, диетами и алкоголю — от руководства по приготовлению овощных коктейлей до способов разогнать метаболизм.

Кроме всего перечисленного в списке есть литература о самолечении и народной медицине. Среди них «О чем говорят анализы», «Целительные свойства перекиси водорода», «Хрен для лечения и очищения». Также Управделами намерено купить пособия по изучению иностранных языков, химии и физики, а также книгт о маркетинге и программировании. В списке можно найти издания «Как продать слона» и «Minecraft. Программируй свой мир».



