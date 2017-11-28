Россия
 
Последние новости
Минфин предложил сократить число льготников
В МГУ заявили о пользе православного поста
Назван самый продаваемый в «Черную пятницу» товар в США
Непобежденный украинский боец отказал UFC
Звезда сериала «Она написала убийство» призвала жертв изнасилований винить себя
Ростовское телевидение сняло Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ
В провальном пуске с Восточного усмотрели вину священника

Управделами президента купит книги про Бандеру, козни Запада и лечение хреном

Перейти в «Мою Ленту»

Управделами президента купит 656 книг по психологии, истории и геополитике на общую сумму 500 тысяч рублей. Документы размещены на сайте госзакупок.

Среди литературы по психологии и саморазвитию книги с названиями «Я ненавижу тебя, только не бросай меня. Пограничные личности и как их понять», «Эмоциональный террор. Как манипуляторы играют на ваших чувствах» и «Флипноз. Искусство мгновенного убеждения».

Также Управделами купит издания об Украине. Например, «ДеНАЦИфикация Украины. Страна невыученных уроков», «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта» и «Бандера и Власов: приговор без срока давности».

В списке много работ одного из лидеров «Антимайдана» Николая Старикова: «Власть», «Сталин. Вспоминаем вместе», «Так говорил Сталин», «Как предавали Россию», «Россия. Крым. История», «Шерше ля нефть. Почему мы платим дань Америке?», «Национализация рубля — путь к свободе России».

Множество книг касаются геополитики. Так, для чиновников купят «Миропорядок по-русски», «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России», «Геополитика: Как это делается», «Необъявленная война. Россия в огненном кольце».

Заметную долю перечня занимают книги для детей и про детей, а также сборники с рецептами, диетами и алкоголю — от руководства по приготовлению овощных коктейлей до способов разогнать метаболизм.

Кроме всего перечисленного в списке есть литература о самолечении и народной медицине. Среди них «О чем говорят анализы», «Целительные свойства перекиси водорода», «Хрен для лечения и очищения». Также Управделами намерено купить пособия по изучению иностранных языков, химии и физики, а также книгт о маркетинге и программировании. В списке можно найти издания «Как продать слона» и «Minecraft. Программируй свой мир».


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Почти 80 процентов россиян назвали себя патриотами
Более половины россиян рассказали о доверии народной медицине
Медведев заявил об отсутствии у России стремления к решающей роли в геополитике
Другие материалы рубрики
Россия00:0627 ноября

«Над нами навис перенаселенный Китай»

Кто убивает русскую деревню
15:28Сегодня

В провальном пуске с Восточного усмотрели вину священника

14:25Сегодня

В Краснодаре школу назвали именем Дзержинского

15:04Сегодня

Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета

Россия00:06Сегодня

Заплатка ценою в жизнь

Трехлетняя Даша умоляет Деда Мороза подарить ей сердечный имплант
14:44Сегодня

Путин пообещал семьям с первенцами по 10 тысяч рублей в месяц

15:15Сегодня

Российских детей лишат Деда Мороза

08:29Сегодня

Чиновники накупили дорогих автомобилей и сувениров на 263 миллиарда

Россия00:06 7 ноября

Разборки на костях

В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
15:23Сегодня

Путин предложил дробить материнский капитал

23:1127 ноября

Церковь потребовала доказательств ритуального убийства царской семьи

07:05Сегодня

Из квартиры женщины в Хабаровском крае украли 200 норковых шуб

Россия
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
В провальном пуске с Восточного усмотрели вину священника
Заплатка ценою в жизнь
Трехлетняя Даша умоляет Деда Мороза подарить ей сердечный имплант
Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Путин пообещал семьям с первенцами по 10 тысяч рублей в месяц
Российских детей лишат Деда Мороза
Дошел до Берлина
Школьник пожалел солдата вермахта, а его затравили всей Россией
Все материалы
Мир
Без Каддафи хорошо
В Ливии торгуют рабами и убивают всех подряд. Но миру, кажется, все равно
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Издевательства над малышами в итальянском детсаду попали на видео
Раскрыто последнее сообщение с пропавшей аргентинской подлодки
Родина ждет
Северокорейский солдат сбежал из страны, словил пять пуль и выжил
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
В Пакистане молодоженов зарезали за брак без благословения
Все материалы
Бывший СССР
Луганский передел
Что стоит за уходом Плотницкого с поста главы ЛНР
Депутат Рады потребовал травить жителей Донбасса дихлофосом
Игорь ПлотницкийОтчалил: глава ЛНР сбежал в Россию
В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление
В Киеве перечислили готовые к воссоединению с Россией украинские регионы
На Украине рассказали о войне днепропетровских и киевских воров в законе
В Киргизии начали искать девственниц в школах
Ликвидацию украинского гранатометчика снайпером ДНР показали на видео
Все материалы
Экономика
Дайте два!
Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете
Биткоин перевалил за 10 тысяч долларов
Перегрелись
Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
Страдающая от бедности Россия дала деньги на борьбу с бедностью в других странах
Россиянам предложили пельмени со скидкой 0 процентов
Дмитрий Кибкало«Нужно понимать, чем ты лучше конкурентов»
Сооснователь «Мосигры» — о том, как рождаются успешные бизнес-проекты
Маск ответил на слухи об авторстве биткоина
Все материалы
Силовые структуры
Без вина виноватый
Улюкаев всего лишь хотел выпить, а получил взятку. Теперь он сидит дома
За милых дам: что стоит за разборкой в ресторане Армавира
В перестрелке погибли криминальный авторитет и полковник Росгвардии
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Эвакуированы все московские отделения Альфа-банка
На Кубани поймали «черных» торговцев дельфинами
Кубанец попытался сделать селфи с гранатой и умер
«Богатые русские дети» устроили «шашки» на Кутузовском проспекте
Все материалы
Наука и техника
«Весь мир будет смеяться над нашей страной»
Российский ученый говорит, что перевернул математику с помощью калькулятора
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
На дне: российская ракета с 19 спутниками упала в океан
Второй пуск в истории Восточного закончился катастрофой
Названа стоимость страховки утерянного спутника «Метеор»
Россия приготовилась к продаже двигателей РД-180 Китаю
Сенатору понадобилась неделя на выяснение судьбы новых российских ракет
Показан новый способ взлома iPhone X
Все материалы
Спорт
«Газовое недоразумение»
«Спартак» тремя голами поздравил тренера «Зенита» с днем рождения
Кровь и футбол
Мафия захватила главный клуб Италии и подсадила Марадону на кокаин
Бывший глава WADA раскритиковал Россию за реакцию на доклад Макларена
Жертвы отбора: Россию лишили победы на Олимпиаде в Сочи
Сборная потеряла первое место и рискует остаться без других медалей
Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Дзюба потоптался по шарфу «Спартака» во время матча
СК узнал об ошибках информатора WADA Родченкова
Все материалы
Культура
Новый черный
Зачем идти на выставку Малевича. И почему под юбкой ему самое место
Как писать о любви и говорить с Путиным
Эти и другие тайные знания на главной книжной ярмарке России
«Во всех фильмах мочат русских»
Александр Невский о голой мускулатуре, разборках в интернете и куриных грудках
Состояние Табакова резко ухудшилось
Звезда сериала «Она написала убийство» призвала жертв изнасилований винить себя
Голые танцоры в Иерусалиме возмутили министра культуры
Половину праха Хворостовского захоронили в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
«У нас ректальное кровотечение»
В России пересняли «Доктора Хауса», и на это больно смотреть
Собчак вкусила бычьей крови и спросила у Цоя о женщине-президенте в России
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
В Кремле отреагировали на идею интервью Путина Дудю
Найден способ попасть на PornHub без ущерба для репутации
Девушка в танце бросила картофель в раскаленное масло и чуть не сожгла лицо
В Москве умер главный редактор журнала PC Magazine Олег Лебедев
Все материалы
Ценности
Сергей Полонский«У России нет того самого миллиарда. Поэтому мы в жопе»
Хулиган Полонский презирает денежную смазку и ищет бога в башне «Федерация»
Назван самый продаваемый в «Черную пятницу» товар в США
Die Antwoord помогут Скейтистану скейтбордами
Пальто невесты принца Гарри привело к интернет-коллапсу
Голая Ким Кардашьян озолотилась
На воду спущена крупнейшая турецкая суперъяхта
Любителям смартфонов предложили занять руки шарами
Все материалы
Путешествия
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Проверено на себе
Экоаудит поможет туристам выбрать место для отдыха
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Тараканы и пирожки оказались угрозой для внутреннего туризма
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Уборщик отеля заработал на тайных любовниках
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган МарклБабушка не против
Принц Гарри женится на актрисе-мулатке, наплевав на скандалы и интриги
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Тут совершенно не стесняются обсуждать интим»
История москвички, переехавшей в Милан
Пожарные устроили праздник брошенному одноклассниками мальчику-аутисту
Внезапно выпрыгнувший из воды крокодил набросился на туристку
Заключенный сбежал из тюрьмы и застрял в мусоре
На Тайване обнаружили «самую сексуальную в мире медсестру»
Все материалы
Ретро-Франкенштейны
Что будет, если современные автомобили скрестить с их «классическими» предками
Распродажа, в которой вы захотите поучаствовать
Десять шедевров из закромов Citroen, которые можно купить за доступные деньги
Какие машины любят европейцы
15 наиболее продаваемых машин в Европе
Муха не сидела!
Сколько стоят автомобильные «капсулы времени» спустя годы?
Ловцы покемонов за рулем нанесли экономике США многомиллиардный ущерб
Дорожные камеры Москвы подключили к нейросети
Ferrari за 1,4 миллиона долларов проехал брод
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы