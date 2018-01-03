У российской армии появятся собственные акванавты

В России начали подготовку для армии водолазов-спасателей, умеющих погружаться на глубину более 400 метров. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает «Интерфакс».

«Погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников "акванавт"», — отметили в ведомстве.

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Подготовку ведут Научно-исследовательский институт спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом Военно-морского флота России. На первом этапе она будет проходить в городе Ломоносов на учебно-материальной базе. Затем погружения будут отрабатывать с борта спасательных судов ВМФ.

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