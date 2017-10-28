На поиски пропавшего в Арктике вертолета Ми-8 выдвинулись специалисты МЧС

Специалисты МЧС России отправились в Норвегию с целью оказания помощи в поиске российского вертолета Ми-8, пропавшего недалеко от острова Шпицберген. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает РИА Новости.

«С подмосковного аэродрома Раменское в Норвегию вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого более 40 спасателей двух передовых подразделений МЧС, в том числе 17 водолазов», — сказано в сообщении. собеседник агентства.

Также стало известно, что в зону поисковых работ будут доставлены два глубоководных малогабаритных роботизированных аппарата, предназначенных для выполнения поисковых работ в прибрежных морских или внутренних водах.

Спасателей оснастили компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением и оснащением, необходимым для обследования подводных объектов.

Ми-8 исчез возле Шпицбергена 26 октября. Вертолет направлялся в Баренцбург, где располагается шахта компании «Арктикауголь». На борту находились сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.