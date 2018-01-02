Минобороны поздравило россиян роликом с щеночками

Министерство обороны России поздравило россиян с Новым годом с помощью видео со служебными собаками. Ролик с «верными друзьями» доступен на YouTube-странице ведомства.

На кадрах показывают обучение как щенков, так и уже взрослых собак. Ролик сняли в 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил России.

1 января в Минобороны сообщили, что радиотехнические войска Воздушно-космических сил в 2017 году выследили 600 тысяч разных воздушных объектов.

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