Кадыров прочитал новогоднее стихотворение

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеопоздравление с Новым годом и прочитал новогоднее стихотворение.

Глава Чечни напомнил, что давал обещание прочитать стихотворение на Новый год и теперь выполняет обещанное. Также Кадыров пожелал всем в наступившем году счастья и успехов.

«Слушайте и не говорите, что вы не слышали», — предварил он стихотворение.

«Аллаху акбар! С Новым годом! С новым счастьем!» — заключил Кадыров.

24 декабря Чеченскую республику посетил главный российский Дед Мороз из Великого Устюга. Он провел встречу с Кадыровым, по итогам которой глава Чечни сообщил, что Дед Мороз подарил ему теплую безрукавку и присвоил звание своего помощника по добрым делам.

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