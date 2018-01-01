МЧС отчиталось о первых часах наступившего года

Чрезвычайных ситуаций во время время празднования Нового года в России не произошло, сообщили главе МЧС России Владимиру Пучкову на селекторном совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях, передает «Интерфакс».

«Дежурные смены Центров управления в кризисных ситуациях во всех субъектах РФ не зафиксировали ни одной чрезвычайной ситуации и значимого происшествия в первые часы 2018 года», — сообщили Пучкову.

«Все мероприятия, связанные с празднованием Нового года, обеспечением безопасности туристов, профилактической работой, ставим на жесткий контроль», — заявил глава МЧС. Также он напомнил, что органы управления и подразделения МЧС с 25 декабря по 10 января переведены в режим повышенной готовности.

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