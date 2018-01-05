В ДНР пьяный водитель без документов и с гранатами сбил группу пешеходов

В подконтрольной ДНР Макеевке пьяный водитель на машине с российскими номерами сбил группу пешеходов. Об этом говорится в группе «Инцидент Донецк» в соцсети Вконтакте.

Инцидент произошел 1 января в районе авторынка. Автомобиль ВАЗ-2115 с госномерами Краснодарского края выскочил на тротуар, сбив четырех человек. Предположительно, водитель находился в наркотическом опьянении, документов при себе у него не обнаружено.

При осмотре транспортного средства сотрудники ГАИ нашли две боевые гранаты. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 256 УК ДНР (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

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