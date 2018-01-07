Дагестанец и гражданин ЛНР устроили массовую драку с поножовщиной в Петербурге

Два человека задержаны в центре Санкт-Петербурга по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Они поучаствовали в конфликте на Конюшенной площади, в результате которого были госпитализированы восемь человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Возбуждено уголовное дело. Один из пострадавших, 24-летний мужчина, получил ножевые ранения. Причиной конфликта, как уточнили в полиции, стала «внезапно возникшая ссора».

По информации «Фонтанки», имела место массовая драка, в которой приняли участие около 20 человек. Конфликтующие применили нож и травматический пистолет. Всего, по данным газеты, задержаны четверо молодых людей, среди них оказались 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний приезжий с Украины, представившийся полицейским гражданином самопровозглашенной Луганской народной республики.

24-летним пострадавшим, как пишет «Фонтанка», является местный житель, он в реанимации с ножевой раной плеча и груди. Второй пострадавший, также петербуржец, госпитализирован с многочисленными порезами. Еще один горожанин получил множественные пулевые ранения и находится в больнице в тяжелом состоянии.

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