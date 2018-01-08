Шарапова вернулась в топ-50 лучших теннисисток мира

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-50 обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Шарапова поднялась на 12 позиций и заняла 47-е место. Лучшей из россиянок стала Светлана Кузнецова, находящаяся на 14-й строчке. В топ-50 сильнейших вошли еще четыре представительницы России: Анастасия Павлюченкова (16-я), Елена Веснина (17-я), Дарья Касаткина (24-я) и Екатерина Макарова (33-я).

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Лидером рейтинга остается румынка Симона Халеп. В тройку лучших также попали представительница Дании Каролина Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса.

Шарапова 6 января проиграла Катерине Синяковой из Чехии в полуфинале турнира WTA в китайском Шэньчжэне. Победительницей стала Халеп.

В конце апреля 2017 года россиянка вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Во время паузы она выпустила автобиографию, поступившую в продажу в сентябре.

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