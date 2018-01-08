Директор питерского магазина изрезал покупателя осколком стекла и убежал

В Санкт-Петербурге директор магазина изрезал покупателя осколком стекла. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 7 января в продуктовом магазине на улице Маршала Казакова.

По словам потерпевшего 1977 года рождения, в ходе перебранки на него набросился директор магазина с осколком битого стекла. После этого подозреваемый скрылся, а изрезанного мужчину госпитализировали с многочисленными ранами. Как отмечает сайт gorod48.ru, у мужчины диагностированы множественные колото-резаные раны шеи, грудной клетки, брюшной полости, кистей рук, а также проникающее ранение тонкой кишки.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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