В Турции отец восьмерых детей сделал фото на день рождения и умер

В Турции отец восьмерых детей погиб после того, как сделал фотографию в честь своего Дня рождения. Об этом сообщает New York Post. По сведениям издания, 38-летний Халил Даа (Halil Dağ) сорвался с 20-метровой высоты после неудачного прыжка на вершине скалы. Один из его друзей снял трагический инцидент на видео.

Как отмечает издание, мужчина находился рядом с замком Урфа, расположенным на юге Турции в городе Шанлыурфа. Даа упал около курдского ресторана, в котором в этот момент находились посетители. Его доставили в больницу, где он скончался.

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