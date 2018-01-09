Мода на отбеливание пенисов обеспокоила власти Таиланда

Реклама отбеливания пенисов приобрела вирусную популярность в Таиланде и вызвала негативную реакцию властей. Об этом сообщает BBC News.

Клиника Lelux Hospital, которая базируется в городе Бангкок, рассказала о новой услуге в Facebook. Пост иллюстрировали фотографии пациентов до и после лазерной депигментации. Стоимость курса из пяти процедур составляет 650 долларов (около 37 тысяч рублей).

Рекламный пост в Facebook вызвал бурную реакцию у пользователей в Таиланде. За два дня им поделились более 19 тысяч раз. Многие читатели недоумевали, зачем осветлять пенис. «Чтобы использовать его вместо фонарика, — предположил кто-то в комментариях. — Пусть светит!» Автор другого комментария заметила, что в пенисах ее волнует не цвет, а размер и маневры.

Маркетинговый менеджер клиники Пополь Тансакуль (Popol Tansakul) рассказал корреспонденту BBC News, что четыре месяца назад Lelux Hospital занялся отбеливанием влагалищ. «Пациенты стали спрашивать об отбеливании пенисов, так что через месяц мы стали проводить и такую процедуру», — утверждает он.

Каждый месяц клиника отбеливает интимные зоны 20-30 клиентам обоих полов. Многие из них приезжают в Таиланд из других стран, в том числе Мьянмы, Камбоджи и Гонконга.

Один из пациентов Lelux Hospital объяснил BBC News, что решил осветлить пенис, потому что хотел чувствовать себя увереннее в плавках. Он уверяет, что после начала процедур цвет кожи действительно стал другим.

«В лазерном отбеливании пенисов нет необходимости, — заявил представитель министерства здравоохранения Таиланда Тонгчай Киратихуттаякорн (Thongchai Keeratihuttayakor). — Это пустая трата денег, от которой может быть больше отрицательных эффектов, чем положительных».

Согласно заявлению министерства, осветление пениса может привести к воспалению и болевым ощущениям. В некоторых случаях процедура негативно влияет на репродуктивное здоровье и потенцию.

В 2016 году сообщалось, что отбеливание кожи при помощи перорального или внутривенного приема глутатиона может быть опасным для здоровья.

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