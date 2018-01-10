Учительница пожаловалась на зарплату и угодила за решетку

Учительницу английского языка из Луизианы (США) увели в наручниках с заседания школьного совета, на котором она пожаловалась на зарплату педагогов. Об этом в среду, 10 января, сообщает Fox News.

Как отмечает издание, Дэйша Харгрэйв (Deyshia Hargrave) обратилась к членам совета не в установленном порядке, задавая вопросы в утвердительной форме и с возмущением. Офицер полиции, дежуривший в зале, сделал ей предупреждение, а затем попросил выйти в коридор. Снаружи он повалил женщину на пол и надел на нее наручники. Видеозапись публикует KATC-TV на своем YouTube-канале.

Действовал ли офицер по своему усмотрению или получил распоряжение от начальства, не уточняется. Как отмечает издание, члены совета не собираются предъявлять Харгрэйв какие-либо обвинения.

Тем не менее, учительницу поместили в тюрьму под арест за сопротивление представителю власти. Юристы проводят проверку.

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