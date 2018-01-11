Посол США в Нидерландах оконфузился на первой пресс-конференции

Новый посол США в Королевстве Нидерланды оконфузился на первой официальной пресс-конференции. Об этом сообщает CNN.

Во время общения с журналистами в среду, 10 января, в Гааге Питре Хукстра попал в щекотливую ситуацию. Он не вспомнил заявление, которое сам сделал в 2015 году. Тогда в одном из своих выступлений бывший сенатор заявил, что: «в Нидерландах царит хаос. Жгут машины. Жгут политиков. Некоторые районы не контролируются властями».

На пресс-конференции под давлением прессы посол отказался взять свои слова назад или привести примеры. Но после шквала вопросов от журналистов он все-таки заявил, что сожалеет о своих комментариях и предпочел бы сменить тему. «Дело больше не в моих личных взглядах. Дело во взглядах и политике Соединенных Штатов Америки», — добавил он.

В прошлом декабре Хукстра во время интервью нидерландскому телеканалу NOS сообщил журналисту Воутеру Цварту, что это «фейковая новость и он никогда такого не говорил». Цварт позже сказал CNN, что не стал включать видеозапись на которой запечатлена речь, потому что он не верит в то, что политик не знает о ее существовании.

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