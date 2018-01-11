Apple по ошибке разрешила возвращаться на старые iOS

Корпорация Apple начала подписывать старые версии iOS. Это позволяет пользователям установить предыдущую версию системы, пишет 9to5mac.

Эта возможность была доступна несколько часов. Таким образом любой владелец iPhone или iPad мог сделать официальный откат прошивки вплоть до iOS 6.0. К примеру, владельцы iPhone 7 могли вернуться на iOS 10, чтобы отключить функцию замедления смартфона из-за износа аккумулятора.

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Спустя некоторое время старые версии системы перестали подписывать, тем самым закрыв возможность даунгрейда. Вероятнее всего, старые версии iOS начали подписывать по ошибке и на данный момент нет возможности вернуться на предыдущую прошивку. При этом пользователи, которые успели этим воспользоваться, сообщили, что система заработала без проблем.

В конце декабря 2017 года Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. В компании отмечали, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. Разработчики будут и дальше внедрять эту функцию, с выходом iOS 11.2 она появилась на iPhone 7.

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