Прокуратура потребовала отставки главы Канска из-за срыва отопительного сезона

Прокуратура Канска (Красноярский край) потребовала отставки главы города Надежды Качан из-за проблем с теплоснабжением потребителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства городскому совету депутатов.

По мнению прокуратуры, в своих действиях компания «Тепло-Сбыт-Сервис», обеспечивающая теплом и горячей водой часть жителей Канска, руководствуется в первую очередь собственными интересами. Отмечается также, что совладельцем и руководителем этой компании является племянник главы города.

Проверки Ростехнадзора показали, что ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» не готово к отопительному сезону 2017-2018 годов из-за ненадлежащего технического состояния энергооборудования. При этом в осенне-зимний период 2016-2017 годов наблюдалась аналогичная ситуация. Кроме того, претензии возникли и у Роспотребнадзора, они касались качества горячей воды, поставляемой компанией.

Сообщается также, что резервы Канской ТЭЦ позволяют переключить часть жителей на теплоснабжение от станции. Это позволило бы существенно снизить стоимость теплоэнергии для потребителей. Однако в актуализированной на 2018 год схеме теплоснабжения города такого сценария нет.

Как считают в прокуратуре, нарушения со стороны главы муниципалитета являются основанием «для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий главы Канска».

В конце декабря 2017 года стало известно, что Качан, подозреваемую в халатности, которая привела к крупному пожару, наградили памятной медалью МЧС России «85 лет гражданской обороне» (обычно вручается за особый вклад в развитие пожарной безопасности).

Новость вызвала большой общественный резонанс. Горожане оценили награждение как издевательство и иронию, сообщало агентство Regnum.

24 мая 2017 года в Канске сгорели более 50 домов, сотни людей остались без жилья, а двое погибли. Ущерб городу составил почти 70 миллионов рублей. Причиной трагедии стало возгорание незаконных свалок отходов лесопиления: несмотря на предписания надзорных органов и решения суда, мэр не приняла мер по ликвидации опасного мусора. В июле в отношении Качан возбудили уголовное дело о халатности. Несмотря на статус подозреваемой, она осталась на посту, который занимает с 2012 года.