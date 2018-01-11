В Архангельске появится первый перинатальный центр

Первый в Архангельске перинатальный центр начнет работу в первой половине марта 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Игоря Орлова.

В учреждении на 130 мест должно быть размещено 11 тысяч единиц различного оборудования — более 90 процентов этой техники уже находится на складах, уточнил глава области.

По данным агентства, сроки сдачи в эксплуатацию и открытия центра неоднократно сдвигались: сейчас отставание от первоначально заявленных сроков составляет около года. Итоговая стоимость строительства с учетом медоборудования и автомобилей скорой помощи — 2,81 миллиарда рублей.

Перинатальный центр возводится в рамках утвержденной в декабре 2013 году федеральной программы. Туда будут направлять женщин с высоким риском осложнений при родах.

