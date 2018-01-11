Эрдоган рассказал о сражавшемся против русских дедушке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его дед сражался против России во время Первой мировой войны и погиб. Об этом пишет агентство «Росбалт».

«Когда некоторые жители нашей деревни вернулись после сарыкамышской кампании, они рассказали, что видели, как мой дед замерз до смерти, держа в руках оружие», — сказал Эрдоган.

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В свою очередь военное ведомство Турции заявило, что в его архивах находится документы о том, что дед Эрдогана Кемаль, сын Мустафы, уроженец деревни Улуджами провинции Ризе, скончался во время службы в январе 1915 года.

Сражение при Сарыкамыше произошло зимой 1914-15 годов. Оно закончилось разгромом турецких войск. После победы русская армия открыла себе дорогу вглубь Анатолийского плоскогорья.

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