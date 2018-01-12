Мясник избежал смертельного обледенения благодаря колбасе

Застрявший в холодильной камере британец спасся благодаря замороженному батону кровяной колбасы. Свою историю он рассказал «Би-би-си».

70-летний Крис Маккейб (Chris McCabe) зашел в холодильную камеру своей мясной лавки в городе Тотнес, когда за ним захлопнулась дверь. Он попытался освободиться, но открывающая дверь кнопка замерзла и перестала работать.

Когда Маккейб понял, что его стук не слышно снаружи, он заметил большую палку кровяной колбасы на полке. Мужчина решил использовать мясное изделие, чтобы сбить с кнопки наледь и заставить ее работать.

«Эта кровяная колбаса спасла мне жизнь. Кто знает, что случилось бы со мной через час на 20-градусном морозе», — рассказал Маккейб. Более того, палка колбасы оказалась последней в холодильнике, так как пользуется большой популярностью у клиентов мясника — в среднем он продает два-три таких изделия в неделю.

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