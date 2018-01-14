В Российском футбольном союзе прокомментировали расистский пост «Спартака»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц прокомментировал твит московского «Спартака» о «тающих на солнце шоколадках». Слова функционера приводит Sports.ru.

«Речь идет о проявлении расизма и дискриминации. Тем более запись появилась на официальном канале клуба», — отметил Григорьянц.

Он указал, что случай входит в зону ответственности РФС. «Однако для того, чтобы определиться с юрисдикцией, необходимо провести дополнительную проверку. Должны быть проведены консультации со "Спартаком", с игроком, а также с офицером РФС по борьбе с дискриминацией Алексеем Смертиным», — добавил глава комитета.

Ранее в воскресенье Международная федерация футбола (ФИФА) осудила твит «Спартака». «Любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе», — заявили в организации.

13 января на странице «Спартака» в Twitter появилось видео, где защитник команды Георгий Джикия называет темнокожих бразильцев «шоколадками, тающими на солнце». В этот день грузинский защитник вел социальные сети клуба.

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