Плющенко предложил платить футболистам 30 тысяч рублей в месяц

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил урезать зарплаты футболистам. Слова российского фигуриста приводит «Р-Спорт».

«У России в футболе все впереди. У нас есть хорошие игроки. Но предлагаю сделать им поменьше зарплаты, и тогда все заиграют еще лучше. Минимальный прожиточный минимум в России — около 11 тысяч рублей. Надо им сделать зарплаты в размере 30 тысяч, почему нет? Забил гол — получил бонус», — сказал Плющенко.

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7 декабря Плющенко порадовался решению Международного Олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России от зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Он боялся, что команду не допустят даже под нейтральным флагом.

27 ноября нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин пожаловался на любящих считать чужие деньги россиян. Футболист считает, что в России нельзя раскрывать данные о зарплатах.

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