Кокорин пожаловался на любящих считать чужие деньги россиян

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин рассказал, почему не считает возможным раскрывать зарплату, играя в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В России люди злые — любят посчитать чужие деньги, не понимая, что это тяжелый труд», — заявил он.

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26-летний форвард признался, что не все футболисты осведомлены о доходах друг друга. «Кто-то сам рассказывает, а кто-то придерживается конфиденциальности и молчит. Если кто-то спрашивает, и я понимаю, что человек не балабол, то я ему скажу. А так считаю, что это не нужно», — пояснил он.

Кокорин перешел в «Зенит» в январе 2016 года. По информации СМИ, его зарплата в петербургском клубе составляет 3,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 17 матчах Российской футбольной премьер-лиги и забил девять мячей. Также на счету нападающего восемь голов в восьми встречах Лиги Европы. 29 сентября Кокорина признали лучшим игроком недели в чемпионате.