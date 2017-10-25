Кокорин захотел лежать, спать и в «Барселону»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал, кому завидует, и где мечтает продолжить карьеру. Его слова приводит «Советский спорт».

«Кому завидую? Тем людям, которым никуда не надо идти. И они могут просто лежать и спать», — ответил Кокорин на вопрос одного из юных болельщиков.

«Мой любимый клуб — "Барселона", я бы хотел там играть, но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать», — продолжил нападающий.

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26-летний Кокорин встретился с детьми и ответил на их вопросы. Форвард признался, что хотел бы повидаться с президентом России Владимиром Путиным, и сообщил, что его любимый футболист — бразилец Роналдо.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 21 матче Зенита и отметился 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В конце сентября главный тренер сборной России Станислав Черчесов после длительного перерыва вернул форварда в состав национальной команды.