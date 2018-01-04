Игрок «Ромы» пошумел на Новый год и нарвался на штраф в 100 тысяч евро

Полузащитник итальянской «Ромы» Раджа Наингголан будет оштрафован за свое поведение во время празднования Нового года. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Футболист в новогоднюю ночь вышел в прямой эфир в Instagram, употреблял алкоголь, курил и использовал нецензурную лексику. За это Наингголан будет оштрафован на 30 процентов от зарплаты, что составит около 100 тысяч евро. Также он пропустит ближайший матч чемпионата Италии с «Аталантой», который состоится 6 января.

Бельгиец уже принес извинения, тем не менее клуб решил его наказать.

Наингголан в сезоне-2017/2018 провел 15 матчей в рамках итальянской Серии А, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

3 января главный тренер немецкого «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн заявил, что Новый год — идиотский праздник, и посетовал на то, что люди, говорящие об охране окружающей среды, выпускают тонны фейерверков в небо и тратят на это тысячи евро.

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