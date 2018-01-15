Бельгийцы решили озеленять парки с помощью мертвецов

Представители партии зеленых Ecolo в бельгийском городе Монс предложили пускать прах умерших на компост. Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.
Они ссылаются на данные исследования, согласно которому через год человеческое тело превращается в плодородный и экологически чистый компост, который, по мнению представителей партии, прекрасно подойдет для озеленения одного из парков.
Помимо этого, как считают «зеленые», прах можно использовать для выращивания деревьев и растений в память об усопших.
Политики хотят, чтобы Монс стал первым городом, где применят подобный метод. В ближайшее время этот вопрос обсудят в городской администрации.
О том, как именно представители Ecolo собираются получать гумус из человеческого праха, не уточняется. Как отмечает РИА Новости, в Бельгии тела умерших кремируют или хоронят.