В США решили сохранить пытки заключенных

Власти США не намерены менять практику использования военной тюрьмы в Гуантанамо для содержания там лиц, подозреваемых в терроризме. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Эд Кэллахан, передает РИА Новости.

«Мне неизвестно о каких-либо изменениях в политике по использованию тюрьмы в Гуантанамо», — сказал Кэллахан на брифинге в Белом доме. При этом он заверил, что США будут ловить террористов «везде, где это возможно».

В декабре 2017 года специальный докладчик ООН Нильс Мельцер сообщал, что заключенные тюрьмы в Гуантанамо по-прежнему подвергаются пыткам, а старые случаи применения насилия к людям не расследуются.

Тюрьма находится на территории бессрочно арендуемой США военно-морской базы в кубинском заливе Гуантанамо. В ней содержатся преимущественно лица, подозреваемые в поддержке терроризма. 21 января 2009 года президент США Барак Обама подписал распоряжение о закрытии тюрьмы, но она продолжает работать до сих пор.

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