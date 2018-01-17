Китайский преподаватель снизил балл не вспомнившим его имя студентам

В китайской провинции Сычуань в экзаменационном тесте преподавательница колледжа попросила узнать ее на фотографии и написать ее имя. Об этом сообщило издание Global news.

В одном из экзаменационных вопросов студентам Сычуаньского профессионального колледжа культуры и коммуникаций нужно было выбрать снимок преподавателя из семи изображений учителей и правильно подписать под ним ее имя. Женщина включила в экзамен этот вопрос, чтобы вычислить и наказать прогульщиков.

За неправильный ответ на этот вопрос преподавательница вычитала 41 балл из результата финального теста. За правильный ответ баллы не начислялись. Тем не менее, при выставлении финальной оценки будет учитываться не только результат теста, но и работа студента в течение семестра.

Куратор курса Ху объяснил, что задание давалось, чтобы проверить отношение студентов к учебе. Подобный вопрос, по его словам, впервые был включен в экзамен.

Студенты активно обсуждали задание в социальной сети Weibo: одним оно показалось забавным и легким, другие же назвали его «безвкусным» и признались, что не смогли с ним справиться.

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